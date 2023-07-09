Erciyes'te sağanak yağış etkili oldu

Kayseri'nin bazı bölgelerinde sağanak yağış etkili olurken Erciyes'te de su taşkınlarına neden oldu.

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  • 09.07.2023 21:39
  • Güncelleme: 09.07.2023 21:44
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Erciyes'te sağanak yağış etkili oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin bazı bölgelerinde sağanak yağış etkili olurken Erciyes’te de su taşkınlarına neden oldu.

Türkiye’nin bazı bölgelerinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken Erciyes’te de etkili oldu. Aniden bastıran yağış nedeniyle Erciyes’te su taşkınları meydana geldi. Yol üzerinde sel suları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Develi - Erciyes yolunda araçların kontrollü olarak seyrettiği öğrenildi.

İHA

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