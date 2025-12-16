Erciyes’te sezon 18 Aralık’ta açılıyor

Erciyes, dünya standartlarındaki altyapısı, geniş pist ağı ve modern tesisleri ile dikkat çekiyor. Toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 19 mekanik tesis ve 41 farklı pist ile Türkiye’nin en büyük ve en donanımlı kayak merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz sezon yaklaşık 3 milyon ziyaretçiyi ağırlayan merkez, kış turizmi dışında Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve uluslararası spor organizasyonları gibi etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Erciyes, “Dünyanın En İyi 25 Kayak Merkezi” listesinde Türkiye’den yer alan tek merkez olma başarısını gösterdi. Bu başarı, doğru planlama ve güçlü bir vizyonun sonucunda elde edildi. Ayrıca, Erciyes, Türkiye’nin en gelişmiş yapay karlama altyapısına sahip. 154 adet suni karlama makinesi ile pistlerin, doğal kar yağışı olmasa dahi kayak severlerle buluşturulması sağlanıyor.

Yeni sezonun açılmasıyla birlikte kayak tutkunları, 18 Aralık’ta Erciyes’e davet ediliyor. İlk etapta Tekir Kapı 13 No’lu pist misafirleri ağırlarken, diğer pistlerin de ilerleyen günlerde açılması planlanıyor.

Pist ve teleferik güncel bilgileri, Erciyes A.Ş.’nin resmi internet sitesi www.kayserierciyes.com.tr adresinden takip edilebilir.