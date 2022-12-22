Erciyes'te sezon açıldı: Hedef 3 milyon turist

Erciyes'te etkisini gösteren kar yağışıyla beraber 2022-2023 kayak sezonu açılırken, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, 'Bu sene yüzde 20 artışla 3 milyon kişiyi Erciyes'te misafir etmek için gayret edeceğiz' dedi.

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  • 22.12.2022 13:37
  • Güncelleme: 22.12.2022 14:32
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Erciyes'te sezon açıldı: Hedef 3 milyon turist
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes’te etkisini gösteren kar yağışıyla beraber 2022-2023 kayak sezonu açılırken, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Bu sene yüzde 20 artışla 3 milyon kişiyi Erciyes’te misafir etmek için gayret edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te, son günlerde etkisini artıran kar yağışıyla beraber kayak sezonu açıldı. Sezonun ilk gününde güzel havayı da fırsat bilen kayakseverler, pistlerde kayak yapmanın tadını çıkardı. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Aylardır heyecanla beklediğimiz güne kavuştuk. Erciyes’te son yağan karın da etkisiyle sezonumuzu açmış olduk. Dün itibariyle kayakseverlerde Erciyes’e gelmeye başladılar. 2023 sezonunda dolu dolu, aktif, dinamik ve heyecanlı, birbirinden kaliteli faaliyetler ile süsleyeceğimiz bir Erciyes sezonu planlıyoruz. Yaz boyu bunun üzerine çok kafa yorduk, çok çalıştık. Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ile buraya gelen misafirlerimizi nasıl mutlu edebiliriz diye bunun derdine düştük. Sürekli devam eden yurtiçi ve yurtdışı pazarlama faaliyetlerimiz hız kesmeden aralıksız şekilde sürdü. Sezonumuzun açılışının ilk gününde de kayakseverler Erciyes’e akın ettiler. Çok güzel bir sezon bekliyoruz” dedi.

Cıngı, “Biz her yıl hem kayakçı hem de günübirlik kayakçı sayısını önemli oranlarda artırıyoruz. Toplamda 2 milyonun üzerinde ziyaretçi alıyoruz. Bu sene inşallah 3 milyonu hedeflemiştik. Hem Kayseri merkezden hem civar vilayetlerden hem de yurtiçi ve yurtdışı noktalardan gelen misafirlerimizi bu sene en azından yüzde 20 artışla 3 milyon kişiyi Erciyes’te misafir etmek için gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.

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İHA

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