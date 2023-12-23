Erciyes'te sezon başladı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes'te 2023-2024 sezonu açıldı. 

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  • 23.12.2023 03:26
  • Güncelleme: 23.12.2023 03:26
Erciyes'te sezon başladı

Erciyes Kayak Merkezi’nden kayak severler için müjdeli haber geldi. Sahip olduğu toz kar ile dünyanın en önemli kayak merkezleri arasında yer alan Erciyes Kayak Merkezi beyaza büründü. 19 mekanik tesisi ve birbirine bağlı 112 kilometre kayak pistine sahip olan Erciyes Kayak Merkezi’nde Tekir Kapı pisti açıldı. Erciyes Kayak Merkezi’ne otobüs seferleri ise cumartesi ve pazar günleri hizmet vermeye başlayacak. 

OTOBÜS KALKIŞ SAATLERİ İSE ŞÖYLE;
Kale önü gidiş
08:30
09:30
10:30
11:30
Erciyes Dağı Dönüş
14:30
15:30
16:30
17:30
Erciyes Tekir Kapı ve Hacılar Kapı Arası Ring Saatleri:
Tekir Kapı
10:00
13:00
15:00
Hacılar Kapı
11:00
14:00
16:00.

1ha

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