Erciyes'te sezon heyecanı

Kayseri'nin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olurken, sezon açılışını bekleyen Erciyes Kayak Merkezi'nde de kar yağışı sevinçle karşılandı.

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  • 20.12.2022 15:00
  • Güncelleme: 21.12.2022 11:39
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Erciyes'te sezon heyecanı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olurken, sezon açılışını bekleyen Erciyes Kayak Merkezi’nde de kar yağışı sevinçle karşılandı.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi’nde sezon heyecanı devam ediyor. Suni karlama cihazlarıyla pistler yeni sezona hazır hale getirilmeye çalışılırken, dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı tatilcileri sevindirdi. Kayak Eğitmeni Veysel Değirmenci, sezonun yakın zamanda açılacağını ümit ettiklerini söyleyerek; "Erciyes’te geceden bu yana yoğun şekilde kar yağışı devam ediyor. Bizleri de çok sevindirdi. Gerek oteller, acenteler, rehberler, kayak hocaları çok sevindi. Kar yağışı devam ediyor, Erciyes A.Ş. tarafından pistlerde hummalı çalışmalar devam ediyor. İnşallah sezonu yakın zamanda açacağımızı ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yağan karı fırsata çeviren bazı aileler, eğitim pistinde kayak yapmanın keyfini yaşadı.

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İHA

Kayseri Gündem
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