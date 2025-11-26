Erciyes'te sezona hazırlık toplantısı

Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Genel Müdür Zafer Akşehirlioğlu ve birim müdürleri, Erciyes’te faaliyet gösteren esnafla gelenek hâline gelen sezon öncesi değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıda esnafın talep, öneri ve beklentilerine yönelik kapsamlı bir istişare gerçekleştirildi.

Elcuman, merkezde faaliyet gösteren tüm resmi ve özel paydaşlarla düzenli olarak bir araya gelmeye devam ettiklerini belirterek, sahadaki görüş ve ihtiyaçların yeni sezon planlamalarına yön verdiğini ifade etti.

Elcuman, Erciyes’in yalnızca kayak ve kış sporlarıyla değil, doğa turizmi, dağcılık ve yüksek irtifa kamplarıyla da dünya çapında adından söz ettirmeye devam ettiği belirtti.

Toplantının, yeni sezon öncesi hizmet kalitesinin daha da artırılması ve paydaşlarla güçlü koordinasyonun sürdürülmesi açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Türkiye’nin en önemli dağ turizmi destinasyonlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ve “Dünyanın En İyi 25 Kayak Merkezi” listesine Türkiye’den giren tek merkez olan Erciyes Kayak Merkezi, 112 kilometrelik pist uzunluğu, 19 mekanik tesis ve 41 farklı pistiyle dünya standartlarında hizmet veriyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 3 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Erciyes; yalnızca kış turizmiyle değil, sporcular için sunduğu yüksek irtifa kamp merkezi, düzenlenen uluslararası şampiyonalar ve yıl boyu devam eden etkinliklerle Kayseri’nin sporuna, turizmine, ekonomisine ve tanıtımına ciddi katkı sağlıyor.