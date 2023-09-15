Erciyes'te sıcak suyun ucu göründü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı'nda yürütülen 'Kayseri Erciyes Jeotermal Kuyusu Açılması' çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, 'Test çalışmaları devam ediyor. 35 derecenin üzerinde, 36 dereceye yakın ısı, saniyede 5 litre su bizi tatmin eder diye umuyor ve inanıyoruz' dedi.

PAYLAŞ
  • 15.09.2023 10:56
  • Güncelleme: 15.09.2023 14:25
Erciyes'te sıcak suyun ucu göründü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı’nda yürütülen ‘Kayseri Erciyes Jeotermal Kuyusu Açılması’ çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, “Test çalışmaları devam ediyor. 35 derecenin üzerinde, 36 dereceye yakın ısı, saniyede 5 litre su bizi tatmin eder diye umuyor ve inanıyoruz” dedi.

Büyükşehir belediyesi tarafından, Erciyes’in potansiyelini arttırmak ve 12 ay kullanılabilir bir cazibe merkezi haline getirmek için başlatılan sıcak su sondaj çalışmaları aralıksız devam ediyor. 385 metre derinlikte 35,9 derece sıcak su bulunan Erciyes’te, 420 metreye kadar inilip, 50 derecenin üzerinde sıcak su bulunması hedefleniyor. Çalışmalar çerçevesinde laboratuvara gönderilen su ile ilgili test işlemleri de devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çerçevede sondaj alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç’a teknik gezi esnasında AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ile daire başkanları da eşlik etti. Vanadan açılan sıcak termal suyu kontrol eden Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada; “Erciyes dağımızdayız, sıcak su ile ilgili, termal su ile ilgili çalışmalarımızda sona yaklaşıyoruz” dedi. Başkan Büyükkılıç, 36 dereceye yakın sıcak suya ulaşıldığını vurgulayarak; “Test çalışmaları devam ediyor. 35 derecenin üzerinde, 36 dereceye yakın ısı, saniyede 5 litre su bizi tatmin eder diye umuyor ve inanıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, “Çalışmalar ve incelemeler devam ediyor, her şeyden önce Kayseri’mizin gururu Korusu firmamıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Millet Bahçesi'nde sona yaklaşıldı

Millet Bahçesi'nde sona yaklaşıldı

Ressam baba ve kızı duvarları tabloya dönüştürüyor

Ressam baba ve kızı duvarları tabloya dönüştürüyor

Kapuzbaşı yolunda sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

Kapuzbaşı yolunda sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

'Kayseri 10 farklı medeniyete ev sahipliği yaptı'

'Kayseri 10 farklı medeniyete ev sahipliği yaptı'

Kayseri Sağlık-Sen Kadınlar Komisyonunda bayrak değişimi

Kayseri Sağlık-Sen Kadınlar Komisyonunda bayrak değişimi

Bakan Özhaseki duyurdu: TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası

Bakan Özhaseki duyurdu: TOKİ’den yüzde 25 indirim kampanyası

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

3
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

6
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Afet İşleri Daire Başkanı Arın: 'Mevcut fayların durum değerlendirmesini yapmak için paleosismolojik çalışmalardan faydalanıyoruz'

Afet İşleri Daire Başkanı Arın: 'Mevcut fayların durum değerlendirmesini yapmak için paleosismolojik çalışmalardan faydalanıyoruz'

Okul servis araçlarına sıkı denetim

Okul servis araçlarına sıkı denetim

DAHA FAZLA
Kayserili Rum ailenin yıllarca gizli namaz kılan evladı

Kayserili Rum ailenin yıllarca gizli namaz kılan evladı

Çopuroğlu: 'Kayserili sanayicilerin yanındayız'

Çopuroğlu: 'Kayserili sanayicilerin yanındayız'

Türkiye Kart Projesi, Kayseri'de toplu ulaşıma yenilik getiriyor

Türkiye Kart Projesi, Kayseri'de toplu ulaşıma yenilik getiriyor

Diyanetten karaborsa ve fahiş fiyat hutbesi

Diyanetten karaborsa ve fahiş fiyat hutbesi

Kayserispor'da transfer yasağı resmen kalktı

Kayserispor'da transfer yasağı resmen kalktı