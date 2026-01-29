Erciyes'te Teleferikte Asılı Kalan Kayakçı Düşmemiş: İndirilmiş

Erciyes A.Ş. tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, bir kayakçının teleferikten düştüğüne dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır denilerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla şu açıklama yapılmıştır:

'Sosyal medya mecralarında, Erciyes Kayak Merkezi’nde bir kayakçının teleferikten düştüğüne dair gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yer almıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Söz konusu olayda kayakçı, iddia edildiği gibi teleferikten düşmemiştir. Kayakçı, düşen snowboardunu almak amacıyla teleferikten aşağı atlamaya teşebbüs etmiş; atlayış esnasında montunun telesiyej ayağına takılması sonucu askıda kalmıştır. Durumun fark edilmesi üzerine tesis, görevli personelimiz tarafından derhal durdurulmuş; olay yerine hızlıca intikal edilerek kayakçı kazasız şekilde kurtarılmıştır. Misafirimizin sağlık durumu iyidir.

Ancak söz konusu kayakçının, hem kendi can güvenliğini hem de tesisin işleyişini tehlikeye atacak şekilde hareket etmesi ve diğer misafirler arasında paniğe neden olması sebebiyle, Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından gerekli şikayetlerde bulunulmuş, gerekli adli süreçler başlatılmıştır.'

Açıklamalardan da anlaşılacağı gibi düşmeseymiş zaten inecekmiş…