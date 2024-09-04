Erciyes'te tesisler bakıma giriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen ilanla Erciyes Dağı’nda bulunan sosyal tesislerin bakım ihalesinin yapılacağı duyuruldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın verdiği ilanda, “Kayseri sınırları içerisinde ve Erciyes Dağı’nda bulunan sosyal tesis ve hizmet binalarında bakım onarım ve yenileme yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İşin niteliği; 6 bin m2 yalıtım yapılması, 17 bin kilogram demir işleri, 5 bin m2 alçı işleri, 6 bin m2 harçlı sıva,13 bin m2 karo döşeme, 8 bin kilogram alüminyum doğrama, 17 bin 250 m2 boya işleri yapılması, 500 m2 alüminyum asma tavan, 500 m3 beton işleri yapılması. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir” ifadelerine yer verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3. kat 314 nolu odada yapılacak ihaleye son teklif verme tarihinin ise 26 Eylül Perşembe günü saat 10:30 olduğu duyuruldu.