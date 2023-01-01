Erciyes'te turistler yeni yıla meşalelerle kayarak girdi

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde turistler, yeni yılı meşalelerle kayarak karşıladı.

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  • 01.01.2023 01:33
  • Güncelleme: 02.01.2023 10:58
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Erciyes'te turistler yeni yıla meşalelerle kayarak girdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi’nde turistler, yeni yılı meşalelerle kayarak karşıladı.

Erciyes Kayak Merkezi Tekir Pisti’nde yerli ve yabancı turistler meşaleli gece kayağı yaptı. Yeni yılı meşalelerle kayarak karşılayan turistlere Erciyes AŞ Pist Güvenlik Ekibi ile Snow Akademi Kayak Okulu eğitmenleri eşlik etti. Yılmaz Göya, her şeyin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Yılı meşaleli kayakla bitirdik. Her sene buraya geliyoruz. Seneyi burada kayakla kapatmak çok güzel bir duygu" diye konuştu. Erciyes’te eğlenceli bir gün geçirdiklerini aktaran Halit Akın ise; "İnşallah bundan sonra da bol karlı bir Erciyes Dağı bizi karşılar" ifadelerini kullandı. Ailesiyle kayak yapan Cafer Ediz Cingöz de herkesin yeni yılını kutladı.

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İHA

Kayseri Gündem
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