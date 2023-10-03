Erciyes'te yaz dolu dolu geçti

Kayak turizminin önemli merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı, yaz aylarında da yapılan faaliyetler ile ilgi odağı oldu.

Kayak sezonunda binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Erciyes Dağı’nda yapılan çalışmalar ile yaz ayları da dolu dolu geçiyor. Yüksek rakımı nedeniyle sporcuların tercih ettiği Erciyes, kamp alanı, bisiklet yarışları, plaj voleybolu gibi etkinliklerle yaz aylarında da doluyor. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes’in 12 aylık bir turizm merkezi olduğunu söyleyerek, "Çok şükür yazı dolu dolu geçirdik. Bisiklet yarışlarımız oldu. Plaj voleybolu yarışlarımız oldu. Yüksek İrtifa Kamp Merkezimize takımlarımız geldiler. Yine gerek gurbetçilerimiz gerek şehir dışından, yurt dışından gelen vatandaşlarımız özellikle yazın sıcaklarından kaçmak için Erciyes’i tercih ettiler. Çok şükür kalabalık hiç bitmedi. Hatta bazen trafik sıkıştı. Ancak hem sporla hem turistlerin ziyaretleriyle Erciyes’imiz dolu dolu geçti. Otellerimizin yarısı da açıktı. Onlarda çok memnun kaldılar. Hep yüzde 70’in üzerinde bir doluluk oranıyla çalıştılar" dedi.

"Gelecek yazı dolu dolu geçireceğiz"

Yaz faaliyetlerinin bitmeyeceğini kaydeden Elcuman, "Yaz faaliyetlerimiz son gaz devam edecek. İnşallah seneye çok daha farklı spor branşlarında farklı takımları ağırlayacağız. Özellikle yüzme, basketbol, voleybol ve futbol takımları olacak. Zaten Alanya ile beraber bisiklette bir numarayız. Türkiye’de ve dünyada çok iyi bir yerdeyiz. İnşallah gelecek yazı dolu dolu geçireceğiz” şeklinde konuştu.