Erciyes'te yaz sezonu açılıyor

2025-2026 kış sezonun yaklaşık 3,5 milyon ziyaretçi ağırlayan ve Büyükşehir Erciyes A.Ş.’nin hizmetleriyle 4 mevsim doğa tutkunlarının uğrak yeri olan Erciyes Kayak Merkezi; spor, eğlence, macera ve doğa deneyimi sunan yaz sezonunu açtı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın Erciyes’te 12 ay spor ve turizm vizyonu doğrultusunda Erciyes A.Ş., dopdolu spor ve doğa aktiviteleri ile yaz sezonunu açtı. Erciyes’in zirvesinde trekkingden bisiklet sporlarına, çadır karavan kamp alanından gondol gezilerine, ATV safarilerinden doğa gezilerine birçok aktivite spor, doğa ve macera tutkunlarını bekliyor.

Çocuk Bisiklet ve Aktivite Parkı

Erciyes A.Ş., Erciyes’te Çocuk Bisiklet ve Aktivite Parkı sezonunu açarken 2 bin 200 metrede bulunan Tekir bölgesine kurulan tesis, çocukların hem eğlenmesi hem zihinsel ve fiziki gelişimi hem de iyi bir bisiklet sporcusu olarak yetişmesine katkı sağlıyor.

Yaklaşık bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan ve etrafı çevrilerek güvenli bir ortam oluşturulan bisiklet parkı, çocukların vakit geçirmesine ortam hazırlıyor. Erciyes’te, 20 Haziran itibariyle açılan bisiklet parkı, 10.30-18.00 saatleri arasında 4-16 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz hizmet veriyor. Çocuklar haftanın 7 günü park içerisinde bulunan bisikletlerden bedelsiz faydalanabildikleri gibi kendi bisikletlerini de getirip kullanabiliyor.

Zirvede Çadır Karavan Kamp

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, doğaseverlere Erciyes’in 2 bin 200 metresinde Çadır Karavan Kamp Alanı doğa ve macera tutkunlarını bekliyor. Başkan Büyükkılıç’ın turizm projelerinden biri olan karavan park, Erciyes’te hizmet verdiği kış sezonunu büyük bir ilgi altında tamamlarken yaz sezonu için de misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Erciyes Çadır Karavan Kamp Alanı’nda elektrik, temiz su ve atık su altyapısının yanı sıra mutfak, çamaşır makinesi, buzdolabı ve ocak gibi donanımlar kamp tutkunlarına konforlu bir kamp deneyimi sunarken ayrıca duş, tuvalet ve kurutma makinesi gibi temel ihtiyaçlara yönelik hizmetler de ziyaretçilere kolaylık sağlıyor. Öte yandan kamp alanı içerisinde bulunan plaj voleybol sahası, futbol, basketbol sahası ve oyun alanı da doğa ve sporu bir arada sunuyor.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve yaklaşık bin 850 metre rakımda hizmet veren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2025 yılında spor dünyasının buluşma noktalarından biri olduğu gibi 2026 yılında da profesyonellerin tercihi oluyor. 2025 yılı boyunca 93 hazırlık maçı oynanan, karşılaşmaları 13 bin 400 sporseverin tribünlerden takip ettiği, sezon hazırlıkları kapsamında 3’ü yabancı olmak üzere toplam 23 futbol takımı, 2 yüzme takımı ve 1 Türk spor salonu takımı olmak üzere 26 takımı ağırlayan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yeni kamp sezonuna hazır.