Erciyes'te Yeni Bir Atletizm Pisti Projesi

18 Temmuz 2025'te gerçekleştirilecek ihale ile uluslararası standartlarda bir atletizm pisti hayata geçirilecek. Proje, sporcuların yurtdışına gitmeden yüksek kaliteli bir antrenman yapabilmelerini sağlamak amacıyla tasarlandı. Pistin ortasında 7 bin 957 metrekarelik doğal rulo çim saha yer alacak ve bu alanda sulama ile drenaj sistemleri de kurulacak.

Spor Turizmi ve Yerel Ekonomi

Kayseri, Erciyes Kayak Merkezi ile birlikte spor turizmi açısından önemli bir konuma sahip. Yeni atletizm pisti, bu potansiyeli daha da artıracak. Geçen yıl 30 takımın kamp yaptığı merkez, sporculara daha verimli çalışma imkanı sunarak, kış sporları ve yaz sporlarını bir arada sunma hedefinde ilerliyor.

Uluslararası Standartlar

Atletizm pisti, Dünya Atletizm Birliği (IAAF) tarafından onaylanmış uluslararası kurallara uygun olarak inşa edilecek. 6 kulvarlı tartan pist, atma ve atlama branşları için antrenman alanlarıyla desteklenecek.

Bu proje, Kayseri'nin spor alanındaki hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.