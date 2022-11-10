Erciyes'te yeni sezon bilet fiyatları belli oldu

Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezon için bilet fiyat listesi belli oldu.

PAYLAŞ
  • 10.11.2022 14:04
  • Güncelleme: 10.11.2022 14:36
Erciyes'te yeni sezon bilet fiyatları belli oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Kayak Merkezi’nde yeni sezon için bilet fiyat listesi belli oldu.

Türkiye’nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi’nde fiyat listesi açıklandı. Oluşturulan fiyat listesi şu şekilde;

“Yaya yetişkin 15 TL, Yaya indirimli 10 TL, 1 çıkış kayacı yetişkin 35 TL, 1 çıkış kayakçı çocuk 25 TL, 7 çıkış kayakçı yetişkin 175 TL, 7 çıkış kayakçı çocuk 145 TL, 14 çıkış kayakçı yetişkin 250 TL, 14 çıkış kayakçı çocuk 200 TL, 30 çıkış kayakçı yetişkin 475 TL, 30 çıkış kayakçı çocuk 380 TL, 50 çıkış kayakçı yetişkin 700 TL, 50 çıkış kayakçı çocuk 550 TL, 100 çıkış kayakçı yetişkin bin 300 TL, 100 çıkış kayakçı çocuk 950 TL, 200 çıkış kayakçı yetişkin 2 bin 100 TL, 200 çıkış kayakçı çocuk bin 700 TL, 5 çıkış bant 50 TL, 10 çıkış bant 90 TL, çocuk oyun alanı(günlük) 30 TL, kiralık dolap(günlük) 30 TL, kiralık dolap (sezonluk) 200 TL.”

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yazarlar Birliği'nden Muhteşem Bilgi Şöleni

Yazarlar Birliği'nden Muhteşem Bilgi Şöleni

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kumsmall'da 'kaçak' bir durum yok'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kumsmall'da 'kaçak' bir durum yok'

Narkotik polisleri kapı kapı dolaşıyor, uyuşturucuyu anlatıyor

Narkotik polisleri kapı kapı dolaşıyor, uyuşturucuyu anlatıyor

D. Mehmet Doğan'dan 10 Kasım değerlendirmesi

D. Mehmet Doğan'dan 10 Kasım değerlendirmesi

Kayserispor - Konyaspor maçını Kadir Sağlam yönetecek

Kayserispor - Konyaspor maçını Kadir Sağlam yönetecek

Kocasinan'dan gecekonduların yerine büyük bir yaşam alanı

Kocasinan'dan gecekonduların yerine büyük bir yaşam alanı

Çok Okunanlar
1
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

2
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

3
Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

4
Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

5
Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

6
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pazarın zam şampiyonu: Yeşil fasulye

Pazarın zam şampiyonu: Yeşil fasulye

Organize hırsızlık çetesi jandarmadan kaçamadı

Organize hırsızlık çetesi jandarmadan kaçamadı

DAHA FAZLA
KTO yönetimi Hatıra Ormanı'na fidan dikti

KTO yönetimi Hatıra Ormanı'na fidan dikti

Kayserisporlu Onur Bulut'a milli davet

Kayserisporlu Onur Bulut'a milli davet

Yıkılan duvarın altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Yıkılan duvarın altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'nin SMA hastası miniği Melih Eymen için kermes düzenlendi

Kayseri’nin SMA hastası miniği Melih Eymen için kermes düzenlendi

Başkan Öztürk, küçük öğrencilere belediyeciliği anlattı

Başkan Öztürk, küçük öğrencilere belediyeciliği anlattı