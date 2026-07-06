Erciyes'te Yeni Sezon İçin Yürüyen Bant Yatırımı

Dört Kapıda Hizmet Standardı Erciyes Kayak Merkezi, Tekir, Hisarcık ve Hacılar kapılarında mevcut yürüyen bant sistemleriyle hizmet verirken, bu yıl Develi Kapı da aynı imkana kavuşacak. Yeni tesis, özellikle kayak öğrenmeye başlayan ziyaretçilere kolaylık sağlayacak ve yoğunluğu paylaşarak konforlu bir deneyim sunacak.

Sezon Öncesi Tamamlanacak Yatırımın, kayak sezonu başlamadan tamamlanarak yerli ve yabancı misafirlerin kullanımına açılması hedefleniyor. Böylece hem pistlerdeki yoğunluk azalacak hem de bölgedeki trafik akışına katkı sağlanacak.

Uluslararası Standartlarda Kayak Merkezi Toplam 112 kilometre uzunluğunda 41 farklı piste sahip Erciyes Kayak Merkezi; Develi, Tekir, Hisarcık ve Hacılar olmak üzere dört ana giriş kapısıyla her seviyeden kayak severe hitap ediyor. Şehir merkezine 15 kilometre, havalimanına ise 25 kilometre mesafede bulunan merkez, kolay ulaşımı ve uygun fiyatlarıyla öne çıkıyor.

Artan İlgi ve Hedefler Geçtiğimiz sezon 3 milyon 300 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan Erciyes, yeni yatırımlarla hizmet kalitesini artırarak daha fazla misafiri çekmeyi amaçlıyor. Dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında Türkiye’den tek merkez olarak yer alan Erciyes, toz kar kalitesi ve modern tesisleriyle uluslararası ölçekte güçlü bir marka konumunda bulunuyor.

Bu yatırımla birlikte Erciyes, yeni sezonda hem altyapı hem de hizmet kalitesi açısından daha güçlü bir şekilde kayakseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.