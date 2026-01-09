Erciyes'te yolcu servisi ile ticari araç çarpıştı 11 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Develi-Erciyes yolu üzerinde Tekir Göleti mevkiinde meydana geldi. Ö.S.(57) idaresindeki 38 T 0218 plakalı ticari araç, U dönüşünün yasak olduğu alandan dönüş yaptığı esnada, M.P.(44) yönetiminde bulunan 38 TZ 061 plakalı yolcu servisi ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, iki araçta bulunan 11 yolcu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken yolun tek taraflı olarak trafiğe açık olduğu belirtildi.