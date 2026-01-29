Erciyes'te yürekler ağza geldi: Telesiyeje asılı genç yere çakıldı

Olay, Erciyes Kayak Merkezi Hisarcık kapı pistinde meydana geldi. Kayak yapmak üzere telesiyeje binen bir vatandaş henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı telesiyejdeki koltuktan kayarak asılı kaldı. Bir süre yardım bekleyen kayak sever, daha fazla dayanamayarak karla kaplı zemine kendini bıraktı. Sağlık ekipleri tarafından yüksekten düşerek yaralanan vatandaşa olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.