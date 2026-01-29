  • Haberler
  • Gündem
  • Erciyes'te yürekler ağza geldi: Telesiyeje asılı genç yere çakıldı

Erciyes'te yürekler ağza geldi: Telesiyeje asılı genç yere çakıldı

Erciyes Kayak Merkezi'nde meydana gelen olayda, bir vatandaş telesiyejden aşağı düştü.

Erciyes'te yürekler ağza geldi: Telesiyeje asılı genç yere çakıldı

Olay, Erciyes Kayak Merkezi Hisarcık kapı pistinde meydana geldi. Kayak yapmak üzere telesiyeje binen bir vatandaş henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı telesiyejdeki koltuktan kayarak asılı kaldı. Bir süre yardım bekleyen kayak sever, daha fazla dayanamayarak karla kaplı zemine kendini bıraktı. Sağlık ekipleri tarafından yüksekten düşerek yaralanan vatandaşa olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Erciyes'te yürekler ağza geldi: Telesiyeje asılı genç yere çakıldı
Erciyes'te yürekler ağza geldi: Telesiyeje asılı genç yere çakıldı
Saadet Partisi'nden videolu mesaj: 'Çözüm, irade ister'
Saadet Partisi’nden videolu mesaj: “Çözüm, irade ister”
Bağımsız Meclis Üyesi Ülker'den yanlış uygulamalar ve 'üstenci dil' tepkisi
Bağımsız Meclis Üyesi Ülker'den yanlış uygulamalar ve 'üstenci dil' tepkisi
Yola aniden çıkan araç kazaya neden oldu
Yola aniden çıkan araç kazaya neden oldu
Hulusi Akar: 'Terörsüz Türkiye, Gelecek Nesillere Borcumuz'
Hulusi Akar: 'Terörsüz Türkiye, Gelecek Nesillere Borcumuz'
Kayseri'nin Sorunlarını Artık Yapay Zeka Yönetiyor: 162 bin soruna müdahale edildi
Kayseri'nin Sorunlarını Artık Yapay Zeka Yönetiyor: 162 bin soruna müdahale edildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!