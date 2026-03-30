Erciyes'teki Kökbörü ve kızak yarışması 5 bin kişiyi buluşturdu

19 mekanik tesisi, 41 pisti ve 112 kilometrelik pist uzunluğu ile yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Erciyes, dört mevsim sporun merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu kapsamda Kayseri, spor ve kültür alanındaki vizyonunu bir kez daha güçlü organizasyonlarla ortaya koydu. Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen iki önemli etkinlik, Erciyes’in ulusal ve uluslararası spor merkezi kimliğini pekiştirdi. Türk dünyasının en heyecan verici geleneksel sporlarından biri olan kökbörü, Türkiye’de ilk kez 28 Mart’ta Tekir Kapı’da kar üzerinde oynandı. Atlı sporcuların kıyasıya mücadelesi izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşatırken, etkinliği Vali Gökmen Çiçek ve Başkan Büyükkılıç başta olmak üzere il protokolü de yakından takip etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde World Ethnosport, Spor Toto, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Erciyes A.Ş., Spor A.Ş., Ulaşım A.Ş., Kaytur, Erciyes Üniversitesi destekleriyle hayata geçirilen organizasyon, kültürel mirasın sporla buluştuğu önemli bir platform oldu.

Erciyes’teki bir diğer büyük organizasyon ise Hisarcık Kapı’da düzenlenen ve iki gün süren Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası oldu. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından 27-28 Mart günlerinde organize edilen şampiyonada, Kastamonu ve Erzurum kızağı kategorilerinde 10 ilden 52 sporcu yarıştı. Büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde gerçekleşen mücadelelerde sporcular, 200 metrelik parkuru en kısa sürede tamamlamak için kıyasıya rekabet etti.

Toplamda 5 bin kişinin takip ettiği bu iki organizasyon, Erciyes’in sadece bir kayak merkezi değil, aynı zamanda geleneksel sporların yaşatıldığı önemli bir merkez olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’nin ilk destinasyon yönetim şirketi olma özelliğini taşıyan Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi, vizyoner organizasyonlarla şehrin marka değerini yükseltmeye devam ediyor.

ACES Europe tarafından “2024 Avrupa Spor Şehri” ilan edilen Kayseri; 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 2029 Dünya Spor Başkenti adaylık süreçlerini kararlılıkla sürdürürken, “Kökbörü Oyunları Erciyes 2026” organizasyonu ve Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası da bu güçlü vizyonun sahadaki en somut ve etkileyici yansımalarından biri olarak öne çıkmış oldu. Erciyes’te hayat bulan bu büyük organizasyonlar, hem Anadolu’nun kadim spor mirasını geleceğe taşımaya hem de Kayseri’yi uluslararası spor sahnesinde daha görünür kılmaya katkı sağlıyor.