  • Erciyes'teki Tekir Göletinde Mahsur Kalan 3 Genci AFAD Kurtardı

Kayseri'de, Erciyes Kayak Merkezindeki gölete bot ile açılan 3 genç su kayağı tahtasının kırılması üzerine mahsur kaldı. Gençleri AFAD, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunu kurtardı.

Kayseri’de yaşayan Ali G., Ahmet P. ve Ekin D., Erciyes’teki Tekir Göletine getirdikleri bot ile açıldı. Kıyıdan yaklaşık 1,5 kilometre uzaklaşan 3 genç su kayağı tahtasının kırılması üzerine mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan gençler, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, sağlık ve TÜRKUAZ Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler gençleri kurtarmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından 3 genç kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan gençler, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
 

Haber Merkezi

