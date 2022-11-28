Erciyes'ten kartpostallık manzara

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Dağı’nda etkili olan kar yağışı sonrasında ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi’nde, kar yağışı sonrasında Erciyes Dağı beyaz örtüyle kaplandı. 2 gün etkili olan kar yağışı sonrası Erciyes Dağı’nda kartpostallık görüntüler oluşurken, dağ genelinde kar kalınlığı ise 40 santime kadar yükseldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ekipleri ise kayak sezonunun açılması için çalışmasını aralıksız sürdürüyor.