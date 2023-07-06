Erciyes Ultra Sky Trial Dağ Maratonu'na 1o Ülkeden 250 Atlet Katılacak

Erciyes Dağı’nın görkemli atmosferinde gerçekleşecek olan Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu 7-8 Temmuz tarihlerinde 5 farklı etapta koşulacak. Atletler Erciyes’in zorlu volkanik tepelerine meydan okuyacak.

Geleneksel olarak her yıl organize edilen etkinlik 7-8 Temmuz 2023 tarihlerinde Kayseri Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleşecek. Yarışlar 2 gün boyunca 64K, 45K, 25K, 12K ve Vertical Kilometer VK olmak üzere 5 farklı kategoride yapılacak. Türkiye başta olmak üzere Amerika, Portekiz, Belarus Rusya, Ukrayna, Sırbistan Lübnan, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan’dan toplam 250 atlet uluslararası kategori puanlarını hanesine yazdırmak için Erciyes’te kıyasıya mücadele edecek. Merkezi İsviçre’de bulunan ve uluslararası dağ koşularının yönetici kurumları olan Uluslararası Patika Koşuları Birliği (ITRA), Uluslararası Gökyüzü Koşuları Federasyonu (ISF) takviminde de yer alan ve UTMB (Ultra-Trail du Mont-Blanc) gibi global otoriteler tarafından tanınan Erciyes Dağ Maratonu ülkemizin en önemli koşu müsabakalarından birisi olarak ön plana çıkıyor. Avrupa’nın en yüksekte biten dikey koşusu olan Vertical Kilometer (VK) Uluslararası Skyrunning Federasyonu (ISF) tarafından Türkiye’de kayıt olan ilk maraton olma özelliği taşıyor. 1000 metre yükselme koşusu olan bu parkurda atletler Hisarcık Kapı’da 2 bin 400 metreden başlayıp koşarak Ottoman tesisi üst istasyonda 3 bin 400 metre irtifada finişe ulaşacak. 7 Temmuz 2023 Cuma günü düzenlenecek olan etap saat 09:00’da start alacak. 8 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek 64K Erciyes Ultra Sky Trail parkurunda atletler 64 kilometrelik zorlu arazide Erciyes Dağı’nın dört bir yanını 360 derece koşarak dolanacak. Yarış sabah saat 05:30’da Tekir Kapı’dan başlarken, 45 kilometre uzunluğundaki 45K etabı saat 06:30’da Gereme antik kentinden, 25 kilometrelik 25K Trail Run yarışı saat 08:00’da Hacılar Sarı Göl’den, 12 kilometrelik 12K yarışı saat 09:00’da Hacılar Kapı’dan aynı gün start alacak. Tüm yarışmacılar Tekir Kapı’da bulunan bitiş noktasına koşacak. Yarışma programı ise şöyle;

“7 Temmuz 2023 Cuma günü, 09.00’da VK Start - Hisarcık Kapı, 11.00’de VK Finish- Ottoman 3400. 8 Temmuz 2023 Cumartesi günü de 05.30’da 64K Start - Tekir Kapı, 06.30’da 45K Start - Gereme Antik Kenti, 08.00’de 25K Start - Hacılar Sarı Göl ve 09.00’da 12K Start - Hacılar Kapı.”

Yarışmanın ödül töreni 8 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 19.00’da Tekir Kapı’da düzenlenecek.