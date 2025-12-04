Erciyes, Uluslararası İzmir Turizm Fuarı'nda İlgi Odağı Oldu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve bu yıl 19’uncusu gerçekleştirilen TTI İzmir Uluslararası Turizm Fuarı, Fuar İzmir’de ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 54 ülkeden ve 30 şehirden turizm profesyonelini bir araya getiren fuarda Erciyes Kayak Merkezi yine dikkatleri üzerine çekti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da Erciyes standını ziyaret ederek yapılan çalışmaları beğeniyle karşıladığını ifade etti.

3-5 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleşen fuarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş., Erciyes Dağı’nın dört mevsime yayılan turizm potansiyelini; kış, spor, doğa, kültür ve sağlık turizmi başlıkları altında ulusal ve uluslararası katılımcılara tanıtıyor.

Oran Kalkınma Ajansı ve Kayseri Otelciler Derneği iş birliğiyle, Erciyes A.Ş. destekleriyle hazırlanan stantta yer alan kabin gondol ve suni kar uygulaması ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

Özellikle yabancı turizm profesyonellerinin yoğun ilgisi, Erciyes standını fuarın gözde markaları arasında öne çıkardı.