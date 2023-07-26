Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları Grand Prix Kültepe Etabı ile devam ediyor

Türkiye'de bisikletin merkezi haline gelen ve gelenekselleşen uluslararası yol bisikleti müsabakalarına yine ev sahipliği yapan Kayseri Erciyes, Grand Prix Kültepe etabı ile devam edecek.

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  • 26.07.2023 11:01
  • Güncelleme: 26.07.2023 15:56
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Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları Grand Prix Kültepe Etabı ile devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’de bisikletin merkezi haline gelen ve gelenekselleşen uluslararası yol bisikleti müsabakalarına yine ev sahipliği yapan Kayseri Erciyes, Grand Prix Kültepe etabı ile devam edecek.

Kış sporlarının yanında yazın da profesyonel antrenman kampı, dağ ve tabiat sporları üssü olarak birçok sportif dalda profesyonel sporcuların cazibe noktası olan Erciyes, merkezi İtalya’da bulunan Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) takviminde dünyada en fazla bisiklet yarışına ev sahipliği yapan yer olarak biliniyor. 8 Temmuz ve 19 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları, Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde Erciyes A.Ş., Spor A.Ş. ve Bisiklet Turizm Derneği destekleri ile devam ediyor. Bisiklet yarışlarına Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından bisiklet takımları katılıyor.

8 Temmuz Cumartesi günü Grand Prix Erciyes etabı ile start alan yarışlar, 30 Temmuz 2023 günü Grand Prix Kültepe ile devam edecek.

Bisikletçiler 144 kilometre uzunluğundaki GP Kültepe turunda Anadolu Harikalar Diyarı Bilim Merkezi’nde başlayıp, Bünyan-Tatılı ile devam ederek, Anadolu Harikalar Diyarı Bilim Merkezi’ndeki finiş noktasında nihayetlenecek.

Ayrıca Kayseri Erciyes, Türkiye’de ilk defa uygulanacak olan ve 4 şehri kapsayan Tour of Anatolia MTB Dağ Bisikleti Şampiyonası müsabakalarının ilk durağı olacak. 24-27 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan etaplı yarışların startı Erciyes Kayak Merkezi’nden verilecek. Bisikletçiler Kayseri’den başlayıp Kırşehir, Nevşehir ve Kırıkkale vilayetlerini içerisinde pedalları Anadolu’nun güzelliklerine çevirecek.

Yarış takvimi ise şöyle: “30 Temmuz 2023 Grand Prix Kültepe. 19 Ağustos 2023 Grand Prix Kaisareia (Erkek). 19 Ağustos 2023 Grand Prix Kaisareia (Kadın). 24-27 Ağustos 2023 Tour of Anatolia MTB Cup.”

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İHA

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