‘Erciyes Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları’ başladı

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları bugün Grand Prix Erciyes etabı ile start verdi. Bisikletçiler 140 kilometre uzunluğundaki GP Erciyes turunda Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayıp Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı’da bulunan bitiş noktasında nihayetlenecek.

Uluslararası bisiklet yarışları Kayseri şehir merkezi başta olmak üzere Develi'den, Tomarza'ya Yahyalı'dan Bünyan’a Yeşilhisar'dan Erciyes'e, Kültepe’den Sultan Sazlığı’na kadar olan bölgeler içerisinde gerçekleşecek.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları 8 Temmuz ve 19 Ağustos tarihleri arasında düzenleniyor. Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları, Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde Erciyes A.Ş., Spor A.Ş. ve Bisiklet Turizm Derneği destekleri ile yapılıyor. Bisiklet yarışlarına Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından bisiklet takımları katıldı.

TÜRKİYE’DE İLK DEFA UYGULANACAK

Ayrıca Kayseri Erciyes, Türkiye’de ilk defa uygulanacak olan ve 4 şehri kapsayan Tour of Anatolia MTB Dağ Bisikleti Şampiyonası müsabakalarının ilk durağı olacak. 24-27 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan etaplı yarışların startı Erciyes Kayak Merkezi’nden verilecek. Bisikletçiler Kayseri’den başlayıp Kırşehir, Nevşehir ve Kırıkkale vilayetleri içerisinde pedallarını Anadolu’nun güzelliklerine çevirecek.