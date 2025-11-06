Erciyes Üniversitesi, 2025 CWTS Leiden Dünya Sıralamasında Yükseliyor

Erciyes Üniversitesi CWTS Leiden dünya sıralamasında bir önceki yıla göre on sekiz sıra birden yükselerek toplam yayın sayısı bakımından dünyada 810. sırada, Avrupa Üniversiteleri arasında bir önceki yıla göre on üç sıra birden yükselerek 251. sırada ve Türkiye Üniversiteleri arasında ise bir önceki yıla göre iki sıra yükselerek 12. sırada yer aldı.

Ayrıca, devlet üniversiteleri değerlendirildiğinde %1’lik yayın sayısında 4. sırada, %1’lik yayın oranında 3. sırada, %5’lik yayın sayısında 5. sırada, %5’lik yayın oranında 4. sırada, %10’luk yayın sayısında 5. sırada, %10’luk yayın oranında 4. sırada, %50’lik yayın sayısında 10. sırada ve %50’lik yayın oranında ise 4. sırada yer aldı.

CWTS Leiden Üniversite Sıralama Sistemi genel sıralamaya ek olarak Biyomedikal ve Sağlık Bilimleri, Yaşam ve Yer Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Fen ve Mühendislik Bilimleri, ile Sosyal ve Beşeri Bilimler olmak üzere beş alt kategoride de sıralamaları açıklamıştır. Alt kategoriler devlet üniversiteleri bakımından incelendiğinde;

· Biyomedikal ve Sağlık Bilimlerinde %1’lik yayın sayısında 6. sırada, %1’lik yayın oranında 5. sırada, %5’lik yayın sayısında 9. sırada, %5’lik yayın oranında 10. sırada, sanayi işbirlikli yayın sayısında 10. sırada,

· Yaşam ve Yer Bilimlerinde %1’lik yayın sayısında 6. sırada, %1’lik yayın oranında 6. sırada, %5’lik yayın sayısında 7. sırada, %5’lik yayın oranında 9. sırada, %10’luk yayın sayısında 5. sırada, %10’luk yayın oranında 6. sırada, %50’lik yayın oranında 7. sırada, işbirlikli yayın sayısında 10. sırada, sanayi işbirlikli yayın sayısında 7. sırada, sanayi işbirlikli yayın oranında 8. sırada,

· Matematik ve Bilgisayar Bilimlerinde %5’lik yayın oranında 8. sırada, %10’luk yayın sayısında 9. sırada, %10’luk yayın oranında 5. sırada, %50’lik yayın oranında 5. sırada,

· Fen ve Mühendislik Bilimlerinde toplam yayın sayısında 8. sırada, %1’lik yayın sayısında 2. sırada, %1’lik yayın oranında 4. sırada, %5’lik yayın sayısında 3 sırada, %5’lik yayın oranında 5. sırada, %10’luk yayın sayısında 3. sırada, %10’luk yayın oranında 4. sırada, %50’lik yayın sayısında 5. sırada, %50’lik yayın oranında 1. sırada, işbirlikli yayın sayısında 8. sırada, işbirlikli yayın oranında 8. sırada, uluslararası işbirlikli yayın sayısında 10. sırada,

· Sosyal ve Beşeri Bilimlerde %5’lik yayın sayısında 8. sırada, %10’luk yayın sayısında 9. sırada, %10’luk yayın oranında 10. sırada, %50’lik yayın sayısında 10. sırada, %50’lik yayın oranında 3. sırada yer almıştır.

Erciyes Üniversitesi’nin kuruluşundan itibaren her zaman kendinden söz ettiren ve her zaman üst derecelerde yer alan bir Üniversite olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, bu önemli başarıya katkı sağlayan tüm ERÜ mensuplarına teşekkür etti.