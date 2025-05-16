Erciyes Üniversitesi 4. AR-GE Proje Pazarı Tanıtım Günleri gerçekleştirildi

ERÜ Rektörü Fatih Altun, "Saygıdeğer akademisyenlerimizin öğrencilerimiz ile çalışmaları, projeler ortaya koymaları ve projeleri sergileyecek olmaları benim nezdimde çok önemli bir değere sahip" şeklinde konuştu.

Erciyes Üniversitesi 4. AR-GE Proje Pazarı Tanıtım Günleri, Erciyes Kültür Merkezi'nde bugün gerçekleştirildi. Anadolu Üniversiteler Birliği'ne üniversitelerin rektörleri ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Üniversite ile Sanayi iş birliğinde gerçekleştirilecek projelerin tanıtımları yapıldı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, "Üniversite-Sanayi işbirliğini yıllarca dilimize doladık ama sonuçları itibariyle baktığımız zaman, hep istediğimiz seviyede olmadığını kabullendik. Ancak günümüzde bu konularda, çok etkin çalışmaların olduğunu ve özellikle öğrencilerimizin bu süreçlerde, kendilerinin kariyeri için gelişimi için mesleki olarak daha üst seviyelere çıkması için çok güzel faaliyetler oluyor. Bu faaliyetlerden bir tanesi de Anadolu Üniversiteler Birliği olarak düzenlediğimiz AR-GE Proje Pazarı. 4'ncüsünü gerçekleştiriyoruz. Saygıdeğer akademisyenlerimizin öğrencilerimiz ile çalışmaları, projeler ortaya koymaları ve projeleri sergileyecek olmaları benim nezdimde çok önemli bir değere sahip" dedi.

Erciyes Üniversitesi Araştırma Dekanı Gökmen Zararsız, "Etkinliğe yoğun bir ilgi var. AR-GE Proje Pazarı etkinliğine 550 katılımcı var. Bugün olacak katılımlar ile birlikte bin sayısını geçebileceğimizi umut ediyorum. Özellikle proje pazarına 493 başvuru oldu. Bu yıl bildiğimiz kadarıyla da AR-GE Proje Pazarları içerisinde git gide artan bir sayı olduğunu değerlendiriyoruz. Yalnızca birlik üniversitesi olan 18 üniversitemiz değil, kamu ve özel üniversitelerden, özel sektörden de katılımların ve proje başvurularının olması oldukça mutluluk verici. Bu 493 projeden, proje ön değerlendirme süreci sonrası 322 projemizi bugünkü proje pazarına davet etmiş olduk" ifadelerini kullandı.

TUSAŞ Üniversite İş Birliği Yönetim Şefi Doç. Dr. Emre Doruk, "Bu AR-GE programlarıyla öğrencilerimizin lisans seviyesinden itibaren yüksek lisans ve doktorada da sanayi ile iç içe kendi TUSAŞ olarak ürettiğimiz özgün havacılık platformlarımızda hizmet edecek, çıktıları buraya dokunabilecek, çıktıları patent olan, faydalı bir model olan, akademik çıktı, makale, bildiri olan çalışmalar yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından üniversiteler stant açarak tanıtım gerçekleştirirken, öğrenciler ise projeleri hakkında bilgilendirme yaptı.