Erciyes Üniversitesi 47. Yılını Mezunlarıyla Kutladı

Erciyes Üniversitesi, kuruluşunun 47. yılını mezunlarına yönelik özel bir programla kutladı. 'ERÜ.25' adıyla düzenlenen etkinlikte, üniversite bünyesindeki fakülte ve yüksekokullardan mezun olanlara, mezuniyetlerinin 20., 30. ve 40. yılları anısına sertifikalar takdim edildi.

Program, Erciyes Kültür Merkezi’nde başladı. Katılımcılar, Türk Sanat Müziği dinletisiyle nostaljik bir atmosferde buluştu. Ardından üniversitenin tarihsel gelişimini anlatan tanıtım filmi gösterildi. Etkinlikte, Erciyes Üniversitesi mezunu olan siyasetçi Şaban Çopuroğlu ve Rektör Prof. Dr. Fatih Altun konuşma yaptı.

Hava koşullarının yağışlı ve soğuk olması nedeniyle dış etkinlikler iptal edildi. Program, saat 12.30’a kadar kültür merkezinde devam etti. Öğle saatlerinde Rektör Altun’ın ev sahipliğinde tüm mezunlara yemek ikram edildi. Sonrasında serbest programla mezunlar kampüste gezerek eski dostlarıyla sohbet etti.

Etkinlik, mezunlar arasında güçlü bir bağ kurulmasına vesile olurken, üniversitenin geçmişine duyulan vefayı da gözler önüne serdi.

 

