Erciyes Üniversitesi, 6 ana alanda başarı sıralamasına girdi

2026 Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan Dünya Üniversiteleri sıralaması belli oldu. Erciyes Üniversitesi, Alan Bazlı Sıralaması’nda 6 ana alanda sıralamaya girerek önemli bir başarıya imza attı.

Erciyes Üniversitesi’nin Dünya sıralamalarındaki alanları ise şu şekilde;

Sosyal Bilimler alanında Araştırma Kalitesi Göstergesinde Türkiye Üniversiteleri Arasında 2., Devlet Üniversiteleri Arasında 1.

Fizik Bilimleri alanında Araştırma Kalitesi Göstergesinde Türkiye Üniversiteleri Arasında 5., Devlet Üniversiteleri Arasında 4.

Eğitim Çalışmaları alanında Sanayi İş Birlikleri Göstergesinde Türkiye Üniversiteleri Arasında 5.,

Yaşam Bilimleri alanında ise Sanayi İş Birlikleri Göstergesinde Türkiye Üniversiteleri Arasında 7., Uluslararası Görünüm Göstergesinde Türkiye Üniversiteleri Arasında 8., Devlet Üniversiteleri Arasında 7., Araştırma Göstergesinde Türkiye üniversiteleri arasından 10. sırada yer aldı.

Konuya ilişkin üniversite yönetiminden yapılan açıklamada; “Elde edilen bu sonuçlar, Erciyes Üniversitesi’nin güçlü akademik kadrosu ve sürdürülebilir araştırma kültürünün bir yansımasıdır. Bu başarıda emeği geçen tüm akademisyenlerimize, araştırmacılarımıza, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.