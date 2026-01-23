  • Haberler
  • Gündem
  • Erciyes Üniversitesi, 6 ana alanda başarı sıralamasına girdi

Erciyes Üniversitesi, 6 ana alanda başarı sıralamasına girdi

Erciyes Üniversitesi, 2026 Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteleri Alan Bazlı Sıralaması'nda 6 ana alanda sıralamaya girdi.

Erciyes Üniversitesi, 6 ana alanda başarı sıralamasına girdi

2026 Times Higher Education (THE)  tarafından hazırlanan Dünya Üniversiteleri sıralaması belli oldu. Erciyes Üniversitesi,  Alan Bazlı Sıralaması’nda 6 ana alanda sıralamaya girerek önemli bir başarıya imza attı.

Erciyes Üniversitesi’nin Dünya sıralamalarındaki alanları ise şu şekilde;

Sosyal Bilimler alanında Araştırma Kalitesi Göstergesinde Türkiye Üniversiteleri Arasında 2., Devlet Üniversiteleri Arasında 1.

Fizik Bilimleri alanında Araştırma Kalitesi Göstergesinde Türkiye Üniversiteleri Arasında 5., Devlet Üniversiteleri Arasında 4.

Eğitim Çalışmaları alanında Sanayi İş Birlikleri Göstergesinde Türkiye Üniversiteleri Arasında 5.,

Yaşam Bilimleri alanında ise Sanayi İş Birlikleri Göstergesinde Türkiye Üniversiteleri Arasında 7., Uluslararası Görünüm Göstergesinde Türkiye Üniversiteleri Arasında 8., Devlet Üniversiteleri Arasında 7., Araştırma Göstergesinde Türkiye üniversiteleri arasından 10. sırada yer aldı.

Konuya ilişkin üniversite yönetiminden yapılan açıklamada; “Elde edilen bu sonuçlar, Erciyes Üniversitesi’nin güçlü akademik kadrosu ve sürdürülebilir araştırma kültürünün bir yansımasıdır. Bu başarıda emeği geçen tüm akademisyenlerimize, araştırmacılarımıza, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

AGÜ Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasına girdi
AGÜ; Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasına girdi
Vekil Çopuroğlu'nun gayretleri sonuç verdi: Binlerce Kayseriliye İş İmkanı
Vekil Çopuroğlu‘nun gayretleri sonuç verdi: Binlerce Kayseriliye İş İmkanı
Melikgazi'de kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor
Melikgazi’de kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor
Mobilya fabrikasında yangın çıktı
Mobilya fabrikasında yangın çıktı
CHP İl Yönetiminde Özeleştiri Tahammülsüzlüğü: H. İbrahim Yıldırım Görevden Alındı
CHP İl Yönetiminde Özeleştiri Tahammülsüzlüğü: H. İbrahim Yıldırım Görevden Alındı
Sahabiye Kentsel Dönüşümde Kış Mesaisi
Sahabiye Kentsel Dönüşümde Kış Mesaisi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!