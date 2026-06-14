Erciyes Üniversitesi Anaokulu Mezuniyetinde Tepki Çeken Gösteri

Velilerden bazıları küçük çocuklara yaptırılan kareografiye tepgi göstererek “Çocuklarımız tertemiz zihinlerle sahneye çıkıyor. Onlara Batı müziği dinletip robot gibi hareket ettirmek yerine Barış Manço’nun eserleri, halk oyunlarımız veya Anadolu ezgileri kullanılabilirdi. Bizim değerlerimizden uzak bir programla karşılaştık” sözleriyle tepki gösterdiler.

Programda beş sınıftan yalnızca birinde folklorik kıyafetler ve kültürümüze ait motifler yer aldı. Bu durum, istenirse tüm etkinliğin Türk kültürüne uygun şekilde düzenlenebileceğini gösterdi. Ancak diğer sınıflarda Batı tarzı kıyafetler ve müzikler tercih edilmesi, veliler tarafından “özenti” ve “aşağılık kompleksi” olarak yorumlandı.

Milli Eğitim politikalarının yıllardır “yerli ve milli” söylemiyle yürütülmesine rağmen uygulamada hâlâ Batı’ya özenti eğiliminin devam ettiğini belirten veliler, “25 yıldır iktidarda olan hükümet, eğitimde milli bir çizgi oluşturamadı” diyerek tepkilerini dile getirdi.