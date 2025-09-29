  • Haberler
  • Gündem
  • Erciyes Üniversitesi Araştırma Merkezi Yönetmeliği kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile Erciyes Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, yürürlükten kaldırıldı.

29 Eylül 2025 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete’nin yeni sayısında Erciyes Üniversitesi ile ilgili yeni bir karar yürürlüğe girdi. Yayınlanan yönetmelik kararı ile Erciyes Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Söz konusu yönetmelik ile ilgili; “Madde 1- 15/5/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür” ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi

