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  • Erciyes Üniversitesi Dekanı'ndan İsrailli Dostuna Tartışmalı Paylaşım: 'Güvende Kal Phil'

Erciyes Üniversitesi Dekanı'ndan İsrailli Dostuna Tartışmalı Paylaşım: 'Güvende Kal Phil'

Erciyes Üniversitesi Araştırma Dekanı Prof. Dr. Gökmen Zararsız'ın, İsrailli akademisyen Phil Reiss'in İran'ın füzelerinin yarattığı tahribatı konu alan paylaşımının altına, 'Güvende kal Phil, umarım huzur ve barış gelir' yorumunu yapması tepkilere neden oldu.

Erciyes Üniversitesi Dekanı'ndan İsrailli Dostuna Tartışmalı Paylaşım: 'Güvende Kal Phil'

Türkiyeli bir akademisyen olan Dekan Zararsız'ın İsrail'in gerçekleştirdiği saldırgan eylemleri ve katliamları göz ardı ederek, bir İsrailli akademisyene "güvende kal" mesajı göndermesi tepkiyle karşılandı.

Erciyes Üniversitesi Dekanı'ndan İsrailli Dostuna Tartışmalı Paylaşım: 'Güvende Kal Phil'

Zararsız'ın 7 yıl önce akademik bir görevle İsrail'e gittiği ve o zamandan beri Filistin ve Gazze lehine herhangi bir paylaşımda bulunmadığı da dikkat çekti. Bu durum, birçok kişi tarafından eleştirildi ve akademisyenin tarafsızlığı sorgulandı.

Akademik çevrelerde bu tür paylaşımların, uluslararası ilişkiler ve insan hakları konularında daha dikkatli bir yaklaşım gerektirdiği vurgulanıyor.

Haber Merkezi

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