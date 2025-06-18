Erciyes Üniversitesi Dekanı'ndan İsrailli Dostuna Tartışmalı Paylaşım: 'Güvende Kal Phil'

Türkiyeli bir akademisyen olan Dekan Zararsız'ın İsrail'in gerçekleştirdiği saldırgan eylemleri ve katliamları göz ardı ederek, bir İsrailli akademisyene "güvende kal" mesajı göndermesi tepkiyle karşılandı.

Zararsız'ın 7 yıl önce akademik bir görevle İsrail'e gittiği ve o zamandan beri Filistin ve Gazze lehine herhangi bir paylaşımda bulunmadığı da dikkat çekti. Bu durum, birçok kişi tarafından eleştirildi ve akademisyenin tarafsızlığı sorgulandı.

Akademik çevrelerde bu tür paylaşımların, uluslararası ilişkiler ve insan hakları konularında daha dikkatli bir yaklaşım gerektirdiği vurgulanıyor.