  • Haberler
  • Gündem
  • Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yeni Ek Binasını Açtı

Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yeni Ek Binasını Açtı

Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, yeni ek binasıyla hizmet vermeye hazırlanıyor. 41 bin metrekare kapalı alanı ve 399 diş üniti ile Türkiye'nin en büyük diş hastanelerinden biri olma özelliği taşıyan bu tesis, önümüzdeki günlerde hasta alımına başlayacak.

Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yeni Ek Binasını Açtı

Yeni binanın açılışıyla birlikte, hizmet kalitesinin ve süreçlerin daha da iyileştirilmesi hedefleniyor. Bu önemli gelişme, hem ünit sayısı hem de kapalı alan açısından Türkiye’deki en büyük diş hekimliği hizmetini sunma imkânı sağlıyor.

Açıklamalara göre, yeni tesisin kazandırılmasında yerel yönetimler ve ilgili bakanlıkların destekleri büyük rol oynadı. Bu yeni hastane, yalnızca Kayseri için değil, tüm bölgeye hitap eden önemli bir sağlık hizmeti sunacak.

Yetkililer, Diş Hastanesi’nin bölge halkına sağlayacağı hizmetlerin hayırlı olmasını dilediklerini ifade ettiler.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

AGÜ Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasına girdi
AGÜ; Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasına girdi
Vekil Çopuroğlu'nun gayretleri sonuç verdi: Binlerce Kayseriliye İş İmkanı
Vekil Çopuroğlu‘nun gayretleri sonuç verdi: Binlerce Kayseriliye İş İmkanı
Melikgazi'de kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor
Melikgazi’de kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor
Mobilya fabrikasında yangın çıktı
Mobilya fabrikasında yangın çıktı
CHP İl Yönetiminde Özeleştiri Tahammülsüzlüğü: H. İbrahim Yıldırım Görevden Alındı
CHP İl Yönetiminde Özeleştiri Tahammülsüzlüğü: H. İbrahim Yıldırım Görevden Alındı
Sahabiye Kentsel Dönüşümde Kış Mesaisi
Sahabiye Kentsel Dönüşümde Kış Mesaisi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!