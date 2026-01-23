Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yeni Ek Binasını Açtı

Yeni binanın açılışıyla birlikte, hizmet kalitesinin ve süreçlerin daha da iyileştirilmesi hedefleniyor. Bu önemli gelişme, hem ünit sayısı hem de kapalı alan açısından Türkiye’deki en büyük diş hekimliği hizmetini sunma imkânı sağlıyor.

Açıklamalara göre, yeni tesisin kazandırılmasında yerel yönetimler ve ilgili bakanlıkların destekleri büyük rol oynadı. Bu yeni hastane, yalnızca Kayseri için değil, tüm bölgeye hitap eden önemli bir sağlık hizmeti sunacak.

Yetkililer, Diş Hastanesi’nin bölge halkına sağlayacağı hizmetlerin hayırlı olmasını dilediklerini ifade ettiler.