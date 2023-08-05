Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi 17. dönem mezunlarını verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı 17. dönem mezunlarını verdi. Program çerçevesinde 3 bölümden 368 öğrenci mezun oldu.

Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, RTÜK Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Uslu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Hayırsever İş İnsanı Süleyman Çetinsaya ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Mezuniyet töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Hepimizin bildiği gibi artık bambaşka çağda yaşıyoruz. Hayatta bulunduğunuz konumda başarılı olabilmek için artık tek başına bilgi, yetenek yeterli değil. Çok zeki olabilirsiniz bir konuyu çok iyi biliyor olabilirsiniz ancak iyi bir iletişimci değilseniz, topluma iyi bir mesaj veremiyorsanız başarılı olamıyorsunuz. Dolayısıyla hem kamu görevlerinde hem de özel sektörde sizin gibi profesyonel iletişimcilere ihtiyaç var. Topluma iyi mesaj verebilmek kendimizi anlatabilmek için sizlerden destek almamız gerekiyor“ dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise yaptığı konuşmada, Kayserinin “Hayırseverler Şehri” olarak anıldığını belirterek, “Nasıl ki Kayseri deyince “Hayırseverler Şehri” aklımızda çağrışıyor ve bunu göğsümüzü gere gere söylüyorsak, sizlerde Erciyes Üniversitesi mezunuyum derken Kayseri’deki Araştırma Üniversitemiz olan Erciyes Üniversitesi mezunu olduğunuzu göğsünüzü gere gere söyleyin“ dedi.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi, geldiği nokta itibari ile kurumsallaşma anlamında adımlarını atmayı devam ettiren, şehriyle bütünleşmiş ülkesiyle barışık bütün insanlığa katkılar sağlayan Ar-Ge‘den inovasyona kadar etkin çalışmalar ortaya koyan çok önemli bir yükseköğretim kurumu olduğunu belirtti.

Rektör Prof. Dr. Altun, “Erciyes Üniversitesinin bir mensubu bir yöneticisi olarak, çalışmış olduğum 5 bin 100 idari personelimle 2200 akademik personelimle ne kadar gurur duysam, azdır“ dedi.

Mezun olan öğrencilerede tavsiyelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Altun, “Öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak her zaman ifade ettiğimiz gibi üniversite hayatında kazanılan bu bilgi ve tecrübeler mutlaka sürdürülebilir olmalıdır. Onun için öğrencilerimize her zaman hayat boyu öğrenmeyi tavsiye ediyoruz“ dedi.

RTÜK Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Uslu, “Bugün burada sizlerle ilgili ifade edilen ve edilecek olan tüm iyi niyet ve tavsiyelere yürekten katılıyorum. RTÜK olarak sizlere kapılarımızın daima açık olduğunu unutmayın. İyi yetişmiş ve yetenekli iletişim mezunu arkadaşlarımızla çalışmaktan büyük mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim“ dedi.

Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın da, “İletişim Başkanlığı, TRT, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Anadolu Ajansı, Basın İlan Kurumu, kamu ve özel kuruluşlarının basın-yayın ve halkla ilişkiler birimleri yerel, bölgesel ve ulusal basın yayın kuruluşları sizler için geniş bir istihdam alanı oluşturmakta. Geçmiş dönem mezunlarımızın olduğu gibi sizlerin de başarılı bir kariyer planıyla sektörde iyi ve saygın bir konum edineceğinize yürekten inanıyorum“ dedi.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Ayşe Sena, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Tören mezun öğrencilerin yemin etmesi ve diploma takdiminin ardından sona erdi.