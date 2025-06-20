Erciyes Üniversitesi'nde 2024 Başarı Ödül Töreni Gerçekleşti

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’un yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, senato üyeleri, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Rektör Altun, ödüle layık görülen personeli tebrik ederek, ERÜ’nün özverili çalışmalarına vurgu yaptı.

Rektör Altun, kurumsal aidiyet duygusunun önemine değinerek, “Üniversitemiz, köklü bir geçmişe sahip çınar ağacı gibidir. Bizler, burada geçirdiğimiz süre boyunca üniversitemize, şehrimize ve ülkemize katkı sağlamak için özveriyle çalışıyoruz. Bu çabalarınızı her zaman takdir ediyor ve ifade etmeye çalışıyorum” dedi.

Kalite ve Başarı Vurgusu

ERÜ’nün kendinden söz ettiren bir üniversite olduğunu belirten Rektör Altun, eğitim-öğretim ve araştırma süreçlerindeki kaliteye dikkat çekti. “Kampüsümüzün yaşanabilir olması için yaptığımız planlamalar, sizlerin özverili çalışmaları sayesinde mümkün olmuştur. Bu başarıyı sizlere borçluyuz” şeklinde konuştu.

Törenin sonunda, 2024 yılında özverili çalışmalarından dolayı ödüle layık görülen akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkür belgeleri verildi. Bu anlamlı etkinlik, ERÜ’nün başarılarını kutlamak ve özverili çalışanlarını onurlandırmak amacıyla gerçekleştirildi.