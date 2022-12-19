Erciyes Üniversitesi'nde hedef çifte şampiyonluk

Nevşehir'de bugün başlayacak ve 23 Aralık'ta sona erecek olan Üniversitelerarası Basketbol Bölgesel Lig Müsabakalarına katılacak olan Erciyes Üniversitesi Erkek ve Kız Basketbol takımlarında hedef çifte şampiyonluk.

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  • 19.12.2022 11:30
  • Güncelleme: 19.12.2022 11:36
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Erciyes Üniversitesi'nde hedef çifte şampiyonluk
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de bugün başlayacak ve 23 Aralık’ta sona erecek olan Üniversitelerarası Basketbol Bölgesel Lig Müsabakalarına katılacak olan Erciyes Üniversitesi Erkek ve Kız Basketbol takımlarında hedef çifte şampiyonluk.

Erciyes Üniversitesi Erkek ve Kız Basketbol Yakımları Antrenörü ve Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, turnuva hakkında yaptığı değerlendirmede; "Yaklaşık 2 aydır turnuva hazırlıkları yapıyoruz. Erkeklerde ve kızlarda aktif olarak takımlarda oynayan birçok sporcumuz bulunuyor. Bu turnuva için hedefimiz 2 kategoride de şampiyon olarak bu sezon süper lige terfi maçlarına katılarak ilimizi ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmek olacaktır. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi. Erciyes Üniversitesi’nin turnuvada grup aşamasındaki fikstürü şöyle:

Erkekler:

19 Aralık - Erciyes Üniversitesi-Kamanoğlu Mehmet Üniversitesi

21 Aralık - Erciyes Üniversitesi-Selçuk Üniversitesi

Kızlar:

19 Aralık - Erciyes Üniversitesi-Selçuk Üniversitesi

20 Aralık - Erciyes Üniversitesi-Dumlupınar Üniversitesi

21 Aralık - Erciyes üniversitesi-EskişehirTeknik Üniversitesi

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İHA

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