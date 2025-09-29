Erciyes Üniversitesi'nde İhracat Akademisi'nin ilk dersi düzenlendi

Erciyes Üniversitesi ile Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile ihracatçılara yönelik yürütülen eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin akademik ve kurumsal bir çatı altında güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen İhracat Akademisi’nin ilk dersi düzenlendi. Ders, İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya tarafından verildi. İlk derse, Rektör Fatih Altun, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve iş insanları ile kursiyerler katıldı.

Programın açılışında konuşan Rektör Fatih Altun, “Eğitim süreçleri olmazsa olmazlar olarak karşımıza çıkınca burada üniversiteler ciddi rol üstlenmek zorundadır. Bizler de Türkiye'nin sayılı araştırma üniversitelerinden olmamız dolayısıyla bu konulara da ekstra hassasiyet gösteriyoruz. Akademi konusunda da üniversitemizin düşünülüyor olması, Erciyes Üniversitesi ile bunu yapabiliriz denilmesi de aslında Erciyes Üniversitesi'nin ne kadar köklü bir üniversite olduğunun da göstergesidir. İhracat uzmanlığı eğitim programının ihracat akademisi olarak tanımlanması bence konuyu çok daha güçlü hale getirmiş. Akademik olarak da bunun ortaya konulması katılımcılarımızın pratik hayattaki uygulamalarını bilgilerle harman edecek olması bence son derece önemli. Çalışarak üretmeye, ürettiğimizi satmaya ve ülkemize daha çok kazanımlar elde etmekten başka çaremizin olmadığı aşikardır” şeklinde konuştu.

İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ise “İhracat Akademisi’ndeki amacımız, buradan mezun olan arkadaşlar sertifikalarla birlikte daha değerli hale gelsinler. Kurum yöneticileri, patronları veya amirleri o arkadaşlarımıza daha farklı gözle baksınlar diye bir niyetimiz vardı. Çünkü en önemli şey insan kaynağına yapılan yatırım” diye konuştu.