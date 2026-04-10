Erciyes Üniversitesi'nde İsrail'in İdam Cezası Kararına Protesto

Protestocular, insan haklarına, adalet ilkesine ve evrensel hukuk normlarına aykırı olduğu gerekçesiyle karara karşı çıktıklarını belirtti. Yapılan basın açıklamasında, "Bu karar, sadece Filistinlilere yönelik bir ayrımcılık ve insanlık onuruna bir saldırıdır," ifadeleri kullanıldı.

Etkinlikte konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Bizler, insanlık adına bu tür uygulamalara karşı durmalıyız. Adaletin sağlanması için tüm dünyada sesimizi yükseltmeliyiz," dedi. Akademisyenler ve öğrenciler de, "İdam cezası, insanlık onuruna aykırıdır. Bu tür uygulamaların kabul edilemez olduğunu tüm dünyaya duyurmalıyız," şeklinde görüş belirtti.

Protesto, katılımcıların ellerinde taşıdığı dövizlerle desteklenirken, basın mensupları da etkinliği takip etti. Eylem, barışçıl bir şekilde sona erdi.

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'nden İsrail Meclisi'nin İdam Kararına Tepki

Erciyes Üniversitesi, İsrail Meclisi tarafından kabul edilen ve Filistinlilere yönelik idam cezasını öngören yasal düzenlemeye ilişkin bir kamuoyu duyurusu yayımladı. Açıklamada, bu kararın modern hukuk normları ve evrensel insan hakları değerleri açısından kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin de belirttiği gibi, söz konusu yasal düzenleme uluslararası hukukun temel prensiplerine aykırı. Erciyes Üniversitesi, yaşam hakkının dokunulmazlığını ihlal eden bu düzenlemenin, hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmadığını ve adaleti tesis etmekten ziyade bölgesel gerilimi tırmandıracak ayrımcı bir uygulama niteliği taşıdığını ifade etti.

Açıklamada, "Temel insan hakları, bireyin milliyetinden veya statüsünden bağımsız olarak koruma altına alınması gereken mukaddes değerlerdir. İnsanlık onurunu hiçe sayan bu tür cezai müeyyideler, hukuk güvenliğini tamamen ortadan kaldırmaktadır," denildi.

Erciyes Üniversitesi, bilimin ve aklın ışığında her bireyin yaşama hakkının kutsallığını ve hukuk karşısındaki eşitliğini savunmayı temel bir görev olarak gördüğünü belirtti. Ayrıca, insanlık vicdanını yaralayan bu hukuk dışı kararı kınayarak, uluslararası toplumu temel hakların korunması için daha somut adımlar atmaya davet etti.

Bu duyuru, Erciyes Üniversitesi'nin insan hakları konusundaki kararlılığını ve sorumluluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.