Erciyes Üniversitesi Rektörlük binası önünde, kadın cinayetlerine karşı yükselen sesler 'Rektör istifa' sloganlarıyla yankılandı. Dün öğle saatlerinde eski eşi tarafından öldürülen Meliha Keskin için toplanan öğrenciler ve akademisyenler, Keskin'in anısına karanfil bıraktı.

Erciyes Üniversitesi'nde Kadın Cinayetine Tepki: Rektörlük Suçlanmamalı

Kadın cinayetlerine karşı duyulan öfkeyi dile getiren öğrenciler, hergün onbinlerce insanın giriş çıkış yaptığı kampüs içinde Edebiyat Fakültesi'nden rektörlüğe doğru yürüyüşe geçti. Ancak, bu trajik olayın ardından rektörlüğün suçlanması, bazı protestocular tarafından yanlış bir yaklaşım olarak değerlendirildi. Rektörlük, bu tür olayların önlenmesi için gerekli önlemleri almakta kararlı olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin ve akademisyenlerin talepleri arasında, kadınların güvenliğinin sağlanması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına daha fazla adım atılması gerektiği yer aldı. Rektörlük, cinayetlerin sorumlusunun toplumsal yapılar ve sistemler olduğunu belirterek, bu tür olayların önlenmesi için birlikte hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Erciyes Üniversitesi'nde yaşanan bu olay, kadın cinayetleri konusundaki toplumsal duyarlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

