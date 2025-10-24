Erciyes Üniversitesi'nde öldürülen Meliha Keskin, defnedildi
Erciyes Üniversitesi kampüsü içerisinde dün eski eşi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öldürülen 3 çocuk annesi Meliha Keskin, toprağa verildi.
Olay, geçtiğimiz gün saat 11.00 sıralarında Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde meydana geldi. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Faküktesi Türk Halk Bilimi öğrencisi 35 yaşındaki Meliha Keskin, kantin girişinde eski eşi F.K. tarafından av tüfeği ile vuruldu. Hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi Keskin, hayatını kaybetti.
35 yaşındaki Meliha Keskin’in cenazesi, bugün Hulusi Akar Camii’nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Talas Yeni Mezarlığına defnedildi.