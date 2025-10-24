  • Haberler
  • Gündem
  • Erciyes Üniversitesi'nde öldürülen Meliha Keskin, defnedildi

Erciyes Üniversitesi'nde öldürülen Meliha Keskin, defnedildi

Erciyes Üniversitesi kampüsü içerisinde dün eski eşi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öldürülen 3 çocuk annesi Meliha Keskin, toprağa verildi.

Erciyes Üniversitesi'nde öldürülen Meliha Keskin, defnedildi

Olay, geçtiğimiz gün saat 11.00 sıralarında Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde meydana geldi. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Faküktesi Türk Halk Bilimi öğrencisi 35 yaşındaki Meliha Keskin, kantin girişinde eski eşi F.K. tarafından av tüfeği ile vuruldu. Hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi Keskin, hayatını kaybetti.

35 yaşındaki Meliha Keskin’in cenazesi, bugün Hulusi Akar Camii’nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Talas Yeni Mezarlığına defnedildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Türkiye Futbol Adamları Derneği Kayseri Şubesi'nden Anlamlı Panel
Türkiye Futbol Adamları Derneği Kayseri Şubesi'nden Anlamlı Panel
Kayseri'de Muhtarlar İçin Dijital Çözüm: Muhtar Bilgi Sistemi
Kayseri'de Muhtarlar İçin Dijital Çözüm: Muhtar Bilgi Sistemi
'Mustafa Yalçın Başkanımızı Klonlamak İstiyorum'
“Mustafa Yalçın Başkanımızı Klonlamak İstiyorum”
Tomarza'da Altyapı ve Ulaşım Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
Tomarza'da Altyapı ve Ulaşım Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
Yeşilhisar'daki Filistin Yararına Kermes'e Yoğun İlgi
Yeşilhisar'daki Filistin Yararına Kermes'e Yoğun İlgi
Başkan Özdoğan, 'sporda şiddetin önlenmesi' paneline katıldı
Başkan Özdoğan, 'sporda şiddetin önlenmesi' paneline katıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!