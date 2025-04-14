Erciyes Üniversitesi'nde Otopark Krizi: Vatandaş 2 saat sıra bekliyor

Erciyes Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde önceden randevuları olan aileler, sabah saat 9.30’da hastaneye vardı. İşlem sonrası saat 10.00’da çıkış yapmaya yönelen hastalar, otoparkın çıkış gişelerindeki yoğunluğu görünce şok oldu. Yaklaşık 45 dakikada yalnızca 50 metre ilerleyebilen vatandaşlar, çıkmak için ikinci bir yol aramak zorunda kaldılar. Bu duruma isyan eden bir aile babası, arabasını kaldırımın üstüne çıkararak güvenlik görevlilerine “Kaçmıyorum, bu rezalet karşısında başka çarem kalmadı!” dedi.

“Çocuk Hastanesi bir ucunda, çıkış kapıları başka ucunda,” diyerek otopark düzeninin mantıksızlığını dile getiren vatandaş, süregelen bu sorunun çözülmesi için yetkililere dilekçe verdi. Otopark ücretinin 40 lira olmasına rağmen, verilen hizmetin yeterli düzeyde olmadığını belirten vatandaş, “Bir otoparktan çıkışın 2 saat sürmesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi için utanç vesilesidir,” şeklinde konuştu.

Otoparkın yıkılacağı ve bu yüzden yeni gişelerin açılmadığı iddiası, durumu daha da karmaşık hale getirdi. Yetkililer, bu sorunun her Pazartesi yaşandığını kabul ederken, yaşanan bu olumsuzluğa karşı çözüm üretememeleriyle dikkat çekti.

"Trafiği rahatlatmak için 4-5 gişe açılması gerek," diyen vatandaş, bu durumu yetkililere iletebilmek için Rektörlük binasına giderek görevli bulamadı.

Sosyal medyada tepki toplayan bu olay, Erciyes Üniversitesi'nin yönetimsel sorunlarıyla ilgili tartışmalara da yol açtı. Vatandaşlar, güvenlik görevlilerinin “Şikayetiniz varsa CİMER’e yazın” yaklaşımını eleştirdi. Kayserililer, söz konusu otopark sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu kargaşa içerisinde kimse doğrudan bu sorunu çözmüyor,” ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi otoparkının, tüm bu yaşanan kargaşaya rağmen, hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması ve daha fazla mağduriyet yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması bekleniyor.