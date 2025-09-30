Erciyes Üniversitesi'nde resmi taşıt tahsisi usulsüzlüğü

Erciyes Üniversitesi bünyesinde görev yapmakta olan bir öğretim üyesinin Taşıt Kanunu’na aykırı şekilde, üniversiteye tahsis edilen resmi aracı kullanarak Ankara’ya gidip geldiği, akaryakıt ve şoför personeli harcırahının da üniversite bütçesinden ödendiği tespit edildi.

Erciyes Üniversitesi envanterinde yer alan resmi taşıtın, öğretim üyesi tarafından üyesi bulunduğu resmi bir Kurulun toplantılarına katılmak üzere 2024 yılı içerisinde çeşitli tarihlerde, Ankara’ya giden ve dönen öğretim üyesi için tahsis edildiği belirlendi.

Bahsi geçen öğretim üyesinin araç tahsisi için yaptığı başvuruların Rektörlük makamınca kabul edildiği; getirip götürecek personelin görevlendirmesinin yapıldığı; akaryakıt giderinin yanı sıra şoför personelinin harcırahının da bu tahsis sebebiyle Üniversite bütçesinden ödendiği, Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonrasında ortaya çıktı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada ise “Her şeyden önce, bir giderin Üniversite bütçesinden ödenebilmesi için bu giderin Üniversitenin sorumluluğunda bulunan işler için olması ve bütçesinde öngörülmüş olması gerekmektedir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Yükseköğretim Kurumlarının Görevleri” başlıklı 12’nci maddesinde, resmi bir Kurulun üyesi olanların toplantıya gidiş dönüş anlamındaki ulaşım ihtiyacının Üniversitece araç tahsis edilerek karşılanması gibi bir görev bulunmamaktadır. Keza hizmet, Üniversiteye ait resmi hizmetin ifası için il içi ve il dışı görevlendirmeyi gerektiren her türlü görevi ifade etmekte olup yukarıda bahsi geçen Kurul üyeliğinden kaynaklanan toplantıya katılımla ilgili harcamalar şahsi alana giren harcamalardan olduğundan hizmet olarak nitelenmesi ve Üniversite bütçesinden karşılanması mümkün değildir. Kaldı ki Üniversitelerde tahsise konu edilebilecek tek taşıt, 237 sayılı Kanun uyarınca Rektörlük makamı içindir” denildi.

Söz konusu tahsis için Üniversite tarafından verilen cevapta; ilgili mevzuat gereği Rektörlükçe gerekli düzenlemelerin yapılacağı, mevzuatında araç tahsis izni verilmeyen hiçbir şahıs ya da birim için Üniversiteye ait araçlarla görevlendirme işlemlerinin tekrarlanmayacağı belirtildi.

Sayıştay tarafından Erciyes Üniversitesi’nin bahsi geçen olaya ilişkin cevabına yapılan değerlendirmelerde, “Bulguya iştirak edildiği ve mevzuatı gereği Üniversiteye ait araçlarla görevlendirme işlemi yapılmayacağı anlaşılmaktadır. Sonuç olarak; mevzuatında araç tahsis izni verilmeyen hiç bir şahıs ya da birim için Üniversiteye ait araçların kullandırılmaması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.