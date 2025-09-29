Erciyes Üniversitesi’nde sağlık çalışanlarından oturma eylemi

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde görev yapan Sağlık İş Sendikası işçileri, üniversite hastanesi önünde ‘oturma eylemi’ gerçekleştirdi. Sağlık işçileri, Kamu Çerçeve Protokolünden doğan maaş ve ikramiye farklarının ödenmesini talep ediyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Sağlık İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Soner Salcanlıer, “Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde görev yapan sağlık işçileri olarak bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Kamu Çerçeve Protokolünden doğan maaş ve ikramiye farklarımızın bugüne kadar ödenmemesi ve ödemelerin üstelik taksitlendirilmek istenmesi bizler açısından kabul edilemez bir durumdur. Bunun için ‘Oturma Eylemi’ gerçekleştiriyoruz. Bizler alın terimizi, emeğimizi, fedakârlığımızı taksitli vermedik. Bugün bizden esirgenen, geciktirilen bu haklarımızın da peşin ve eksiksiz şekilde ödenmesini talep ediyoruz. Hiçbir emekçinin alın teri üzerinden hesap yapılmasına, hakkının bölünmesine, küçümsenmesine müsaade etmeyeceğiz. Türkiye Sağlık İş Sendikası Kayseri Şubesi olarak altını çiziyoruz. Sağlık çalışanı arkadaşlarımızın gece gündüz demeden, en ağır şartlarda, en zor koşullarda yürüttükleri emeklerinin karşılığı bu değildir. Hakkı gasp edilen, emeği küçümsenen, alın teri yok sayılan sağlık işçileri bu adaletsizliği hak etmiyor. Yetkilileri derhal göreve çağırıyoruz. Bugün burada dile getirdiğimiz sorunlar ne ilk ne de son olmuştur. Yıllardır benzer mağduriyetlerle karşılaşıyor, her defasında çözüm bekliyoruz. Ancak görüyoruz ki, sorunlar ötelenmekte, çözümler ertelenmekte, emekçinin hakkı yine en son sıraya bırakılmaktadır. Buradan açıkça ilan ediyoruz: Emekçinin sesini görmezden gelen, taleplerini duymayan, çözümü öteleyen anlayışa karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Buradaki arkadaşlarımız devlete olan tüm yükümlülüklerini zamanında ve peşin olarak yerine getirmiştir. SGK’ya olan bildirimler peşin yapılmış, tahakkuklar eksiksiz gerçekleştirilmiştir. Ancak işçinin alın terinin karşılığı olan ücretin işçinin cebine taksit taksit ödenmesi asla kabul edilemez. Emeğin değeri, devletin yükümlülüğü gibi peşin ve eksiksiz ödenmelidir. Bir kez daha yineliyoruz: biz emeğimizi taksitli vermedik, karşılığını da taksitli almayacağız. Biz hakkımızı peşin istiyoruz. Bu mağduriyet derhal giderilmeli, kalıcı çözümler üretilmelidir. Tüm yetkililere sesleniyoruz: Emekçinin sesine kulak verin. Sorunlarımızı görmezden gelmeyin. Adil ve hakkaniyetli bir çözümü vakit kaybetmeden hayata geçirin. Türkiye Sağlık İş Sendikası Kayseri Şubesi olarak üyelerimizin ve tüm sağlık işçilerinin haklarını korumak için her türlü mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.