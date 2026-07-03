Erciyes Üniversitesi'nde yenilenen Kadir Has Merkez Kütüphanesi hizmete açıldı

Burada konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Erciyes Üniversitemizin bilimsel araştırma yapmasının, dünya çapında sıralamaya girmesine katkı sağlamak üzere bir çalışmayı yapmıştık ve güzel bir sonuç oldu. Bugün hakikaten Erciyes Üniversitesi gerekli konuma geldi” dedi.

Kadir Has Merkez Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen açılışa AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Erciyes Üniversitesi o günden açıldığı günden bu yana çok güzel hizmetler yapıyor. Dünyada 132’nci, Türkiye’de 9’ncu sıraya gelen bir üniversite. 2018 yılından Erciyes Üniversite’mizi araştırma üniversitesi haline getirelim. Yüksekokulların ilçelerdeki fakültelerin Kayseri Üniversitesi bünyesinde geliştirerek hem yöresel hizmet imkanını vermek hem de Erciyes Üniversitemizin bilimsel araştırma yapmasının dünya çapında sıralamaya girmesinin katkı sağlamak üzere bir çalışmayı yapmıştık ve güzel bir sonuç oldu. Bugün hakikaten Erciyes Üniversitesi gerekli konuma geldi. Yıllar önce Kayseri Üniversitesi kurulurken başka devamı ne gelir acaba diye zihnimizde ufkumuzun görebildiği karar değerlendirirken siyasete ilk atıldığımız günlerde ikinci bir üniversiteyi kim kuracak acaba düşünürken bugün 4 tane üniversiteye ev sahipliği yapan Kayseri ile karşı karşıyayız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da “Buradaki kütüphanemiz merhum hayırseverimiz Kadir Has’ın ismini taşıyor. Şimdi de iyileşme anlamında günün koşullarına uyarlama bağlamında rektörümüz üzerine düşen gayreti yapma çabasında. Kütüphanelerimiz sayısını artırma gençlerimizin ayağına hizmeti getirme ve onları kitaplarla buluşturma bağlamında çalışmalarımızı yapıyoruz. Malum kitap fuarlarını yaptığımızda milyonlara ulaşan kitapsever dostlarımızı görmekten de onur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise kütüphanede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verirken, “Kütüphanemiz 1998-1999 yılında hizmet vermeye başlamış ve sağ olsun o dönemde Kadir Has ailesinin ciddi bir desteğiyle hayata geçmiş. Yıllar içerisinde yoğun kullanım ciddi bir revizyona ihtiyaç hasıl olmuş. Bu süreçlerde taşıyıcı sistemin deprem performansı yeterli olduğu için tabiri caizse sadece iskeleti kaldı. İskeletten sonra tamamen yenilemiş olduk. İnanın bu o kadar değerli bir katkı ki biz sadece rutin bir yenileme çalışması yapmadık, kapasite artırımı da yaptık. Binden fazla kişinin çalışabileceği bir kapasite artırımı yaparak bir mekan oluşturduk. Planlamamız talep üzerine 7/24 olarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı yapılırken, protokol üyeleri kütüphane içerisini gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.