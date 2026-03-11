Erciyes Üniversitesi'nden kan bağışı

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri Kanka'ya kan bağışında bulundu.

Erciyes Üniversitesi'nden kan bağışı

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden anlamlı bir dayanışma örneği yaşandı. Çin Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Japon Dili ve Edebiyatı ve Kore Dili ve Edebiyatı  bölümlerinden akademisyenler ve öğrenciler, Erciyes Üniversitesi Kanka Çocuk Hematoloji, Onkoloji ve İlik Nakli Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar yararına  kan bağışı kampanyasına düzenledi. Bir damla kanın bir çocuğun umuduna dönüşeceği bilinciyle yapılan bu bağış, dayanışmanın ve merhametin en güzel örneklerinden biri oldu.

