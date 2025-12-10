Erciyes Üniversitesi'nden Kene Ölümlerine Çözüm

Yükseköğretim Kurulu(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne karşı yerli ve millî aşı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Özvar, “TURKOVAC aşısını geliştirerek Türkiye’nin bilimsel kapasitesine dair güçlü bir örneği ortaya koyan Erciyes Üniversitemiz, şimdi de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne karşı yerli ve millî aşı çalışmalarında kritik bir aşamayı başarıyla tamamladı. Klinik öncesi süreci tamamlanan bu önemli çalışmanın, Faz-1 aşamasına doğru ilerlemesi, halk sağlığı açısından olduğu kadar bilimsel bağımsızlığımız bakımından da büyük bir kazanımdır. Bu kıymetli çalışmada emeği geçen Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezimizi ve Prof. Dr. Aykut Özdarendeli başta olmak üzere tüm bilim insanlarımızı gönülden tebrik ediyor, ülkemiz adına gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin Erciyes Üniversitesi’nden yapılan açıklamada ise “YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’ın paylaşımında ifade ettiği üzere, Erciyes Üniversitesi KKKA’ya karşı yerli aşı geliştirme çalışmalarında Faz-1 aşamasına doğru önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Bu süreçte başta Prof. Dr. Aykut Özdarendeli olmak üzere emeği geçen tüm bilim insanlarımıza teşekkür eder; Erciyes Üniversitesi’nin yenilikçi araştırmalarla ülkemizin sağlık bilimlerine katkı sunmaya devam ettiğini kamuoyuna arz ederiz” ifadelerine yer verildi.