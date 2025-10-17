  • Haberler
Erciyes Üniversitesi'ne spor alanında üç ödül birden

Erciyes Üniversitesi, üniversite sporlarında elde ettiği başarılarla ulusal düzeyde bir kez daha adından söz ettirdi. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kaya, Erciyes Üniversitesi adına katıldığı törende, Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından verilen üç ayrı kategoride ödül aldı.

Törende; Altın Madalya kazanan üniversiteler arasında yer alan Erciyes Üniversitesi’nin ödülünü, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen takdim etti.

Gümüş Madalya ödülünü, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır’dan alan Prof. Dr. Kaya, bu ödül ile üniversitenin uluslararası başarılarını bir kez daha taçlandırdı.

En Çok Faaliyete Katılan Üniversiteler kategorisinde ise Türkiye 4.’sü olan Erciyes Üniversitesi’nin ödülünü, T.C. Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Danışma Kurulu Başkanı Ayhan Tuğlu takdim etti.

Erciyes Üniversitesi, öğrenci ve akademisyenlerinin spora olan ilgisini destekleyen faaliyetleriyle hem ulusal hem de uluslararası platformlarda başarı çıtasını her geçen gün yükseltmeye devam ediyor.

