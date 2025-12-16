Erciyes Üniversitesi'nin 2026 bütçesi belli oldu

TBMM'de yapılan bütçe görüşmeleri sonrasında üniversitelerin bütçe görüşmeleri belli oldu.

Erciyes Üniversitesi'nin 2026 bütçesi belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan bütçe görüşmeleri sonucunda, üniversitelerin 2026 bütçeleri belli oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından görüşülerek kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı İçerisinde yer alan üniversiteler için 2026 yılı bütçeleri, YÖK tarafından açıklandı.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ’NE 10 MİLYAR LİRA
Buna göre; Erciyes Üniversitesi 10.331.826.000, Abdullah Gül Üniversitesi 1.240.572.000 ve Kayseri Üniversitesi 1.198.507.000 lira bütçeye sahip oldu. Kabul edilen bütçeler, üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik ve idari hizmetleri, bilimsel araştırma çalışmaları ile altyapı ve yatırım ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Erciyes Üniversitesi'nin 2026 bütçesi belli oldu
Erciyes Üniversitesi’nin 2026 bütçesi belli oldu
Elvan Öztürk, 'Madde bağımlılığı bir nesli hedef alan en sessiz tehditlerden biridir'
Elvan Öztürk, “Madde bağımlılığı bir nesli hedef alan en sessiz tehditlerden biridir”
Hunat Cami Restorasyonu için müjdeli haber
Hunat Cami Restorasyonu için müjdeli haber
Belediyeler Kışa Hazır: Melikgazi Belediyesi Yoğun Kar Yağışına Karşı Önlemlerini Aldı
Belediyeler Kışa Hazır: Melikgazi Belediyesi Yoğun Kar Yağışına Karşı Önlemlerini Aldı
Hulusi Akar'a Gençlerden Yoğun İlgi
Hulusi Akar'a Gençlerden Yoğun İlgi
Sümer köprüsünde intihar girişiminde bulunan vatandaş ikna edildi
Sümer köprüsünde intihar girişiminde bulunan vatandaş ikna edildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!