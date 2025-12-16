Erciyes Üniversitesi’nin 2026 bütçesi belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan bütçe görüşmeleri sonucunda, üniversitelerin 2026 bütçeleri belli oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından görüşülerek kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı İçerisinde yer alan üniversiteler için 2026 yılı bütçeleri, YÖK tarafından açıklandı.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ’NE 10 MİLYAR LİRA

Buna göre; Erciyes Üniversitesi 10.331.826.000, Abdullah Gül Üniversitesi 1.240.572.000 ve Kayseri Üniversitesi 1.198.507.000 lira bütçeye sahip oldu. Kabul edilen bütçeler, üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik ve idari hizmetleri, bilimsel araştırma çalışmaları ile altyapı ve yatırım ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak.