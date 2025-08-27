Erciyes Üniversitesi'nin Tıp Dergisi Dünya Bilim Sahnesinde!

PubMed, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından yönetilen ve tüm dünyadaki bilim insanlarının araştırmalarına ulaşmak için kullandığı en önemli platformdur. Bir makalenin PubMed’de yer alması, onun yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde görünür olması anlamına gelir.

Bu gelişmeyle birlikte Erciyes Üniversitesi’nin bilimsel üretimi uluslararası ölçekte daha fazla dikkat çekecek, Kayseri'den çıkan veriler dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar tarafından okunacak ve kendi çalışmalarında atıf yapılacak. Böylece hem üniversitemizin hem de şehrimizin adı, küresel bilim literatüründe çok daha güçlü bir şekilde yer bulacak.

Erciyes Üniversitesi’nin dergisi ilk kez PubMed’e girmeyi başardı. Bu başarı, üniversitemizin bilimsel alandaki yükselişinin somut bir göstergesi olarak hem akademiye hem de ülkemize büyük gurur yaşatıyor.