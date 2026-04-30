Erciyes Üniversitesi Patent ve Ticarileştirme Performansında Zirvede

Rapora göre üniversite, yüksek bedelli patent ticarileştirme kategorisinde dört patent ve dört sözleşme ile Türkiye genelinde 1. sırada yer aldı. Ayrıca, Patent Ticarileştirme Şampiyonu Üniversiteler sıralamasında dört patent ile 5. sırada, sözleşme sayısına göre ise dört sözleşme ile 4. sırada konumlandı. Bu veriler, üniversitenin yalnızca patent üretiminde değil, aynı zamanda bu patentlerin ekonomik değere dönüştürülmesinde de güçlü bir performans sergilediğini ortaya koydu.

Uluslararası alanda da önemli sonuçlar elde eden Erciyes Üniversitesi, Avrupa Patent (EP) Şampiyonu Üniversiteler listesinde dört Avrupa Patent tescili ile 2. sırada yer aldı. PCT Şampiyonu Üniversiteler kategorisinde 7. sırada yer alarak küresel ölçekte patent üretme ve koruma kapasitesini bir kez daha gösterdi.

2025 yılı patent başvurularının alan bazlı sıralamalarında ise üniversitenin farklı teknoloji alanlarında dengeli bir performans sergilediği görüldü. Bu kapsamda Erciyes Üniversitesi; biyoteknoloji alanında 3. sırada, ileri malzemeler alanında 5. sırada, yeşil teknolojiler alanında 6. sırada, ilaç teknolojileri alanında 6. sırada ve tekstil alanında 9. sırada yer aldı.

Bu başarı, Erciyes Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası patent ekosistemindeki güçlü konumunu pekiştirirken teknoloji transferi ve patent ticarileştirme süreçlerinde güçlü yapısını koruduğunu gösterdi.