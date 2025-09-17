Erciyes Üniversitesi TEKNOFEST 2025'te yerini aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 13'üncü kez düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'da Erciyes Üniversitesi de yerini aldı.

Erciyes Üniversitesi TEKNOFEST 2025'te yerini aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 13’üncü kez düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, 17 Eylül 2025'te Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açtı. Erciyes Üniversitesi de TEKNOFEST2025 P-BLOK P9 standında yerini aldı. ERÜ sosyal medya platformundan yaptığı paylaşım ile: “TEKNOFEST 2025’te Biz Hazırız. Erciyes Üniversitesi olarak İstanbul’da düzenlenen TEKOFEST 2025’te yerimizi aldık. P9 standımıza sizleri de bekliyoruz. Projelerimizi yakından tanımak ve öğrencilerimizin heyecanına ortak olmak için standımıza uğramayı unutmayın” ifadelerini kullanarak herkesi standı ziyaret etmeye davet etti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Zamantı Irmağı'nda kuruma tehlikesi
Zamantı Irmağı’nda kuruma tehlikesi
Kayseri'de şap aşılaması faaliyetleri değerlendirildi
Kayseri’de şap aşılaması faaliyetleri değerlendirildi
JAK timleri, 1 ayda 38 olaya müdahale etti
JAK timleri, 1 ayda 38 olaya müdahale etti
Talas'ta Muhtarlar Mengücek'te Buluştu
Talas'ta Muhtarlar Mengücek'te Buluştu
Kayseri'de İki büyük bulvarı birbirine bağlayan yolda çalışmalar son sürat
Kayseri'de İki büyük bulvarı birbirine bağlayan yolda çalışmalar son sürat
ERÜ Hastanesi Acil Servisi Ultrasonu ile hızlı tanı ve müdahale
ERÜ Hastanesi Acil Servisi Ultrasonu ile hızlı tanı ve müdahale
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!