Erciyes Üniversitesi TEKNOFEST 2025'te yerini aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 13’üncü kez düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, 17 Eylül 2025'te Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açtı. Erciyes Üniversitesi de TEKNOFEST2025 P-BLOK P9 standında yerini aldı. ERÜ sosyal medya platformundan yaptığı paylaşım ile: “TEKNOFEST 2025’te Biz Hazırız. Erciyes Üniversitesi olarak İstanbul’da düzenlenen TEKOFEST 2025’te yerimizi aldık. P9 standımıza sizleri de bekliyoruz. Projelerimizi yakından tanımak ve öğrencilerimizin heyecanına ortak olmak için standımıza uğramayı unutmayın” ifadelerini kullanarak herkesi standı ziyaret etmeye davet etti.